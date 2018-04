Bouterse installeert ministers, geen ‘reshuffling’ meer voor 2020

PARAMARIBO, 4 apr – Vijf nieuwe ministers zijn toegevoegd aan het regeerteam van president Desiré Bouterse. Bouterse belooft dat het de laatste keer is voor deze regeerperiode dat er een reshuffling in Suriname plaats vindt. Van het regeerteam worden prestaties verwacht. Het betreft Lilian Ferrier op Onderwijs Wetenschap & Cultuur, Stuart Getrouw op Justitie & Politie, voormalig VHP-parlementslid Lekhram Soerdjan op Landbouw Veeteelt & Visserij, Lalini Gopal op Sport & Jeugdzaken en NDP-parlementslid Stephen Tsang op Handel Industrie & Toerisme.

De zesde nieuwkomen, de arts Antoine Elias, moet nog formeel worden toegelaten als minister van Volksgezondheid. Elias vertoeft in het buitenland. Zijn voorganger Patrick Pengel verhuist naar Openbare Werken Transport & Communicatie. Vicepresident Ashwin Adhin zei na de ceremonie dat het afzwaaien van ministers niet betekent dat zij nu op hun lauweren mogen gaan zitten. Ze komen ‘in de uitvoering’

De regering heeft tot 2020, wanneer verkiezingen worden gehouden, een reeks activiteiten in petto, De bedoeling is dat de voormalige ministers het voortouw nemen. Bouterse zei tijdens een persconferentie dat er veel werk aan de winkel is. Hij heeft het gevoel dat nu het juiste personeel aanzit. Dat ook politici van buiten zijn eigen NDP in de regering zitten, mag geen naam hebben. Het is een praktijk van sinds de jaren tachtig, aldus Bouterse,