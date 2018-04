Cabaretier Johan Fretz met solodebuut in Theater Zuidplein

Op vrijdag 20 april 2018 speelt geboren verhalenverteller Johan Fretz zijn programma ‘De Zachtmoedige Radicaal’ in Theater Zuidplein. Johan neemt deze avond de Nederlandse samenleving onder de loep en verrast je met verhalen over zijn allereerste roadtrip door het land van zijn moeder, Suriname.

Hoogste tijd om een nieuwe kracht te introduceren: radicale zachtmoedigheid! Volgens Johan kunnen we hier in deze verharde tijd wel een beetje van gebruiken. Met gouden lach vertelt hij erover en neemt je mee in zijn unieke vertelling. Over een moeder en een zoon, identiteit en hoop. Ontroerend en geestig!

Gebracht met humor en voorzien van een muzikaal sausje. Laat je hart veroveren door deze opvallende cabaretier! Aanvang 20.15 uur.