Suriname wel of niet toetreden tot EPA-verdrag

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft vorige week tijdens een speciaal congres haar standpunt benadrukt met betrekking tot Suriname’s participatie in het Economic Partnerschip Agreement (EPA). De VSB is voorstander van de EPA, maar vindt dat de potentiele risico’s goed moeten worden bestudeerd. Het Nationaal Economic Partnerschip Agreement Congres in de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) was deel van een proces om te komen tot formulering van een nationaal standpunt en de beslissing of Suriname wel of niet moet toetreden tot het EPA-verdrag.