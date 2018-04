Suriname mist kans hub te worden in Zuid-Amerika en Caribisch gebied

PARAMARIBO, 2 apr – De kans dat de Johan Adolf Pengel luchthaven een hubfunctie krijgt in de regio, is snel aan het slinken. Dit stellen deskundigen in de luchtvaart. Buurland Guyana is in hoog tempo bezig de begeerde rol in te nemen. En dit terwijl politici zo vaak de modernisering van de luchtvaart belijden. Als het zover komt, en alles wijst erop dat het zal gebeuren ook, dan zijn er twee duideijk schuldige partijen aan te wijzen.

En die zijn de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, SLM en de overheid. Die lieten een mooie gelegenheid liggen. Al tijdens de vorige regering is een plan ontwikkeld. “Dit plan dat al in de vorige regeerperiode was goedgekeurd door de algemene aandeelhoudersvergadering (van de SLM, red.) gaat uit van een compleet nieuwe aanpak voor het ontwikkelen van tal van routes en de ontwikkeling van de Surinaamse luchtvaart”, wordt gesteld tegenover de Ware Tijd.

De SLM hoefde zich geen zorgen hoeven te maken over eigen toestellen. Het enige dat de ‘national carrier’ te doen had, was er voor te zorgen dat de luchthaven werd gemoderniseerd. De ligging van de Johan Adolf Pengel luchthaven wordt internationaal als ideaal gezien. Het vliegveld werd tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door Amerikaanse militairen. Het werd toen al als strategisch goed gelegen aangemerkt.