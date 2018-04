Jimmy Floyd Hasselbaink voor de 3e keer ontslagen

Het zit niet mee met de trainerscarrière van Jimmy Floyd Hasselbaink. De in Suriname geboren oud-voetballer en trainer van de Engelse club Northampton Town, is door zijn club na zeven maanden al ontslagen. Het is zijn derde ontslag in nog geen vier jaar tijd.

De 23-voudig international van Oranje (negen goals) moest weg vanwege het dreigende gevaar voor degradatie van zijn club. “Dit doet ons pijn want Jimmy heeft hard gewerkt hier”, aldus Kelvin Thomas, de voorzitter van Northampton Town. “Maar we vonden dat we in belang van de club moesten handelen.”

In mei van 2014 werd hij de laan uitgestuurd bij FC Antwerp en in november 2016 werd de 46-jarige oud-spits van onder meer Chelsea en Atlético Madrid ontslagen bij Queens Park Rangers. Alleen bij Burton Albion boekte hij succes. Hij werd in 2015 kampioen en promoveerde naar de League One.