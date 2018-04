TV: vierdelige documentaire over Typhoon in Amerika

Op 4 april 2018 is het vijftig jaar geleden dat een sluipschutter een einde maakte aan het leven van de vooraanstaande burgerrechtenstrijder Martin Luther King. Vijftig jaar na de dood van King reist Typhoon (Glenn de Randamie) voor de EO-serie ‘Typhoon in Amerika’ door een verdeeld Amerika. Een roadtrip door het hart van de hiphop; in het Amerika van Trump.

Typhoon maakt een roadtrip langs de zwarte buurten van de grote steden in Amerika. Hij wil weten wat er nog over is van de boodschap van King. En of zijn woorden nog doorklinken in de zwarte muziek. Hij bezoekt activisten en protest-rappers, ook uit de minder bekende hiphop scene. De MC’s nemen Typhoon mee naar de achterstandswijken en laten hem het leven van de straat zien waar rassenongelijkheid en criminaliteit de boventoon voeren.

‘Typhoon in Amerika’ is een vierdelig documentaireserie die wekelijks wordt uitgezonden vanaf 12 april 2018 op NPO3. Vol verhalen uit Amerika die ook grote relevantie hebben voor jongeren in Nederland.

Typhoon in Amerika, vanaf donderdag 12 april om 21.50 uur, NPO 3 –

FOTO: Typhoon in Amerika – Loraine Motel Memphis3 – Foto Hans Hermans