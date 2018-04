Theatershow Kaseko in Concert naar Suriname

PARAMARIBO, 1 apr – De bekende theatershow ‘Kaseko in Concert’ komt ook naar Suriname. De show is op 20 en 21 juli te zien in Theater Thalia. Dat maakte de producent vandaag bekend.

“Vanaf Kaseko in Concert 1 was het een droom om deze voorstelling in het land van de Kaseko te doen. Een droom komt nu nu uit” aldus initiatiefnemer Sheela Soebhag.

Kaseko in Concert betekent een mooie swingende reis door de rijke Surinaamse muziekgeschiedenis van 1950 tot 1980. Momenteel is deel 3 in de Nederlandse theaters te zien.

De kaartverkoop start spoedig.