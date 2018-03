Nederlands Theaterschip op bezoek in Suriname

Het Nederlandse Theaterschip ‘Azart – Ship of Fools’ is donderdag aangemeerd bij de SMS Steiger aan de Waterkant in Suriname. Het theaterschip is een honderd jaar oude ijzeren oceaanstomer die dient als podium, transportmiddel en woning van een wisselende groep artiesten. Deze zeilende haringlogger uit 1916, is getransformeerd tot een absurde sculptuur, die als Neerlands allerlaatste vleetlogger deel uitmaakt van Hollands varend cultureel erfgoed.

Het schip vaart als een eigentijdse VOC langs de oude handelsrouten. Met als bemanning een internationaal artiestencollectief op feestelijke processie rond de wereld, in Lof der Zotheid. ‘The Ship of Fools‘ heeft een lengte van 25,57 meter en een breedte van 6,77 meter.

Het schip blijft tot en met 30 september in Suriname. De SMS-steiger wordt voor zes maanden de thuisbasis van een theaterlaboratorium waarin met lokale thema’s en artiesten een nieuw muziektheater wordt ontwikkeld.

De aankomst van het schip in Paramaribo: