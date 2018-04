Advocaat in Surinaamse duikbootzaak: officier kent wet niet

PARAMARIBO, 1 apr – Verdachte P.J. mag eindelijk contact onderhouden met zijn advocaat. Na enkele weken contactverbod komt het geen moment te vroeg. Dit stelt advocaat Raoul Lobo, De reden die werd opgegeven voor het verbod verraadt onkunde. De ‘opsporing der waarheid’ zou kunnen worden belemmerd als P.J. en zijn verdediging contact zouden hebben met elkaar. Mr. Lobo voelt zich in zijn goede naam en eer aangetast.

Het bevel tot het contactverbod komt immers in het strafdossier. De kans dat het een ‘eigen leven’ gaat leiden, is levensgroot. “In de tweede plaats kent de zaaksofficier de wet niet. Pas als de advocaat laakbaar heeft gehandeld, kan worden gesproken van misbruik. De aantijging blijft desalniettemin uitermate ernstig”, zegt Lobo tegenover de Times of Suriname. Het mag dan ook niet verbazen dat het verbod plots is ingetrokken.

Dit gebeurde nog voordat een verzoekschrift bij het Hof van Justitie in behandeling werd genomen. Kennelijk had de vervolging de zachte plek door. “Als een officier de consequenties van zijn handelingen niet kan overzien, deugt hij niet als vervolgingsambtenaar. Zo gaat het Openbaar Ministerie niet met de verdediging om”, aldus Lobo. Dat het de bedoeling was een ‘zo zuiver mogelijke verklaring’ van de verdachte te krijgen, slaat al helemaal nergens op.