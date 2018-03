Marchiano special guest op Caribbean Paas Party in Rijswijk

Op eerste Paasdag, morgen zondag 1 april 2018, vindt de Caribbean Paas Party plaats in Rijswijk. Het wordt weer een heerlijke dansavond op zondag (maandag zijn we vrij) van 23.00u – 04.00u, met top live entertainment van de formatie 2-REMEMBER! Special guest is zanger *MARCHIANO* bekend van The Voice of Holland. Tussendoor draait DJ SENZY de lekkerste merengue, zouk, soca, bubbling, dancehall, chutney, kaseko en kawina muziek uit Suriname!

Marchiano is fulltime zanger en producer met een eigen studio in Den Haag. Zingen doet hij al vanaf hij zich kan herinneren. In november 2017 deed Marchiano mee aan de blind auditions bij de Voice of Holland. Alle vier coaches drukten op de knop en hij koos voor Waylon. Dit betekende een nieuwe stap in zijn carrière. Op zondag 1 april is hij de special guest in Rijswijk.

De SUPER Early Bird tickets zijn reeds uitverkocht MAAR er zijn nog enkele ‘gewone’ Early Birds in de aanbieding voor maar 12,50 euro per stuk! (normaal 15 euro/poort duurder) Ook zijn er voordelige GROEPSTICKETS van 55 euro voor 5 personen. Haal ze vandaag nog via www.carifesta.party.

CARIFESTA Caribbean PAAS Party

Datum: Zondag 1 april 2018

Tijd: 23.00u – 04.00u

Locatie: Sir Winston CLUB te Rijswijk (ingang Casino)

Adres: Kessler Park 30 (parkeren hoek van de Lange Kleiweg / Kessler Park)

Muziek: 2-REMEMBER, SENZY en special guest MARCHIANO

Catering: Surinaams-Javaans(Royal Java Food)

Toegang: 30+ (beveiliging aanwezig)

Entree: vanaf 12,50 euro excl. fee via www.carifesta.party

Info: www.carifesta.nl of 010-2151770