Centrale Bank van Suriname: we zijn op de goede weg

PARAMARIBO, 31 mrt – “Wij zijn op de goede weg, maar moeten eensgezind blijven bouwen aan de opbouw van ons land.” Dit zegt Glenn Gersie, governor (president, red.) van de Centrale Bank van Suriname, CBvS. De monetaire reserves nemen toe. Begin dit jaar werd een voorlopig hoogtepunt bereikt van ruim vierhonderd en vijftig miljoen dollar. De afgelopen jaren was de stand veel lager, tot zelfs honderd miljoen dollat minder.

Het is te danken aan onder meer ‘strak’ monetair beleid. De maatschappelijke liquiditeit; het geld in omloop, wordt goed beheert en beheerst. Volgens Gersie vereisen de huidige omstandigheden een beleid, waarbij de kasreserve in de gaten wordt gehouden. Dit resulteert in minder toename van geld in omloop, wat zeker goed is voor de druk om de deviezenreserves te beschermen en druk op de wisselkoersen terug te dingen.

Ook hebben de minister van Financiën en de governor in 2016 een akkoord getekend. Op basis van het akkoord is de centrale bank niet meer betrookken bij het dekken van tekorten op de staatsbegroting. Volgens Gersie is het gelukt het akkoord te honoreren, ondanks alle uitdagingen. “Van belang is dat wij dat blijven handhaven, terwijl gedegen rekening gehouden wordt met financiering van investeringen.”