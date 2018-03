Vrachtpersoneel SLM-vliegtuigen legt werk neer, veiligheid gegarandeerd

PARAMARIBO, 31 mrt – Personeel dat de vracht afhandelt van SLM-vliegtuigen heeft het werk neergelegd. De veiligheidsautoriteiten melden wel dat de vliegveiligheid niet in gevaar is. Het vrachtpersoneel is ontevreden omdat het loon over maart nog niet is uitbetaald. De staking volgt in het kielzog van de ontwikkelingen die leidden tot het aanstaande vertrek van SLM-directeur Robbi Lachmising.

Het vrachtpersoneel werkt voor Procons, het bedrijf van Lachmisings voormalige levenspartner. Santuscha Raghoe. Bij Procons wordt als argument voor het niet of laat uitbetalen van lonen aangehaald dat het contract met SLM is verbroken. Lachmising moest dit doen onder politieke druk, omdat Procons geen goed werk zou afleveren. Zelfs zei Lachmising tijdens een persconferentie dat ‘iedereen’ tevreden is over Procons.

Onder ‘iedereen’ worden ook andere luchtvaartmaatschappijen begrepen. Volgens de Ware Tijd heeft Procons nog voor twee maanden extra geld ontvangen van de SLM. Volgens de krant worden maatregelen bedacht om de gevolgen van de staking op te vangen. Er zal of een beroep moeten worden gedaan op beladers van andere bedrijven of op die van luchtvaartmaatschappijen die hun eigen afhandeling verrichten.