Skelet onder trottoir Lim A Postraat in Suriname

Onder het trottoir aan de Lim A Postraat hebben Arbeiders van een bouwbedrijf vorige week menselijke resten ontdekt. De resten lagen op een diepte van ruim 20 centimeter. Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES) heeft toen gelijk de Archeologische Dienst van het directoraat Cultuur hiervan op de hoogte gesteld. Men vond het niet zo vreemd omdat het blijkt dat in het verleden vaker skeletten in de oude binnenstad zijn gevonden, vooral op de schelprits aan de Heerenstraat.

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vindt het belangrijk dat bij het vinden van skeletten een bepaalde procedure gevolgd moet worden zodat er geen cruciale informatie te niet wordt gedaan. Het ministerie doet een beroep op de samenleving om in soortgelijke gevallen bij het vinden van menselijke resten altijd de politie in te schakelen en ook de Archeologische Dienst van het Directoraat Cultuur, zodat het onderzoek op de juiste manier kan geschieden.

Irene Meulenberg, Archeologe van het directoraat Cultuur heeft het skelet zorgvuldig blootgelegd, met behulp van Jõvan Samson, student Geschiedenis met een minor Archeologie van de Faculteit Humaniora van de Anton de Kom Universiteit. Ook de ingeschakelde politie heeft medewerking verleend.

Het skelet is voor verder onderzoek overgedragen aan Rakieb Khudabux. Hij is verbonden aan de Medische Faculteit van de Anton de Kom Universiteit. Hij is arts en deskundige in de anatomie en heeft zich verdiept in fysische antropologie. Het onderzoek zal moeten uitwijzen wat het geslacht, de leeftijd en de datering van het skelet is. Nadat het skelet was verwijderd hebben de bouwvakkers hun werk hervat.(FOTO’S: Opgraving skelet Lim A Postraat/S.Fokke)