Nieuwe directeur Academie voor Hoger Kunst en Cultuur Onderwijs

PARAMARIBO, 30 mrt – De Academie voor Hoger Kunst en Cultuur Onderwijs in Suriname (AHKCO) heeft sinds deze week een nieuwe directeur. Minister Patrick Pengel AD Interim van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, installeerde Armand Snijders als de nieuwe algemeen directeur van de AHKCO. Hij is bekend met de academie en is er reeds 18 jaren als docent verbonden bij de richtingen Journalistiek en Sociaal Cultureel Vormingswerk.

Snijders is heel positief gestemd en streeft naar een transformatie van de HBO-opleiding. “Als Instituut moet je je gaan richten op de ontwikkeling in deze tijd. De samenleving is niet statisch, dus de academie kan een grotere rol gaan spelen. Belangrijk is dat de ontwikkeling op gang komt en dat er meer perspectieven voor de afgestudeerden worden gecreëerd. De maatschappelijke problemen hebben zich aangediend en de sociale problematiek moet worden aangepakt door middel van trainingen en begeleiding,” zegt Snijders.

Volgens Cultuur-directeur Elvira Sandi heeft Snijders in verschillende hoedanigheden leiding gegeven binnen de overheid. Op basis van onder meer deze gestelde criteria werd Snijders goed bevonden voor de functie en werd de voordracht van de Raad van Toezicht van het AHKCO goedgekeurd. Armand Snijders neemt het roer over van Ashok Hirschfeld, die in oktober 2017 met pensioen ging. De overdracht vindt plaats op 1 april 2018, onder toezicht van de RVT.