Mannen die naaktfoto’s scholiere verspreidde aangehouden

PARAMARIBO, 30 mrt – De politie in Suriname heeft deze week 2 verdachten aangehouden op verdenking van het verspreiden van naaktfoto’s van een jonge dame. De dame kreeg op school te horen van een leerkracht dat haar foto’s op social media zijn verspreid. Het slachtoffer deed meteen aangifte tegen haar vriend Kevin D. voor wie zij de foto’s via app had gestuurd en Xavier van wie zij wist dat de foto’s op zijn mobiel waren opgeslagen.

Volgens de politie liet Kevin zijn facebook-account open op de telefoon van zijn vriend Xavier waardoor de foto’s automatisch op de telefoon van zijn vriend zijn opgeslagen. Xavier die met de jonge dame op dezelfde school zit, zag naar zijn verklaring de foto’s en deelde die met nog een andere leerling. Op gegeven moment zijn de foto’s op social media gedeeld.

Xavier is na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie ingesloten. Kevin is na een ernstige waarschuwing voor zijn nonchalante gedrag heengezonden, na te zijn verhoord. De politie onderzoekt deze zaak verder en doet nog eens een beroep op mobiele telefoongebruikers om geen filmpjes of foto’s die een bepaalde inpact op het leven heeft door te sturen. Het verspreiden van porno filmpjes of naakte foto’s van derden is strafbaar.

