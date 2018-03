Jeangu Macrooy schittert bij The Passion in De Bijlmer

De uit Suriname afkomstige singer-songwriter Jeangu Macrooy stal de show gisteravond tijdens het live tv-spektakel The Passion in de Bijlmer in Amsterdam. Dat schrijven diverse Nederlandse media. “Kippenvel, wat een prachtige volle stem, wow, wat goed; het is slechts een greep uit de reacties op social media over het optreden van Jeangu Macrooy als Judas in The Passion” schrijft de Twentse krant Tubantia.

De Bijlmer vormde dit jaar het decor van de achtste editie van het tv-spektakel. Het was een prominent onderdeel van de viering van vijftig jaar Bijlmer. Tussen de 15.000 en 20.000 mensen hebben in ‘een gemoedelijke sfeer’ het spektakelstuk The Passion bijgewoond in de Amsterdamse Bijlmer. Dat zei een woordvoerder van het stadsdeel Zuidoost na afloop.

Jeangu Macrooy verhuisde zo’n drie jaar geleden van Suriname naar Nederland om aan het ArtEZ Conservatorium in Enschede te studeren. In december was hij nog in zijn vaderland om enkele concerten te geven en kennis te delen.