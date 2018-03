Veel steun en crowdfundingsactie voor Gilly Emanuels

De Surinaamse Gilly Emanuels krijgt steun van mensen uit de buurt nu het OM haar wil vervolgen. Buurtbewoners vinden het de omgekeerde wereld dat Gilly nu te maken krijgt met strafvervolging, terwijl de hele buurt al ruim vier jaar last heeft van de hangjongeren. Een buurtbewoner is zelfs deze crowdfundingsactie gestart voor de vrouw.

Dat de 37-jarige eigenares van IJssalon ’t Perronnetje vervolgd wordt, vindt buurtbewoner en initiatiefnemer van de actie Patrick Weening, de wereld op z’n kop. Op doneeractie.nl is hij nu een actie begonnen om de onderneemster te helpen in haar juridische strijd. Het geld moet een bijdrage zijn in de kosten voor haar advocaat Richard Korver.

“De officier van justitie heeft dit incident compleet buiten context geplaatst door helemaal niets van de jarenlange voorgeschiedenis van overlast in haar overweging mee te nemen. Zij heeft daarmee de gemakkelijkste weg gekozen in plaats van de rechtvaardige” aldus Wening tegen de Gooi en Eembode. Doneren kan via deze pagina.