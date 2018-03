Overheid: ‘goudkoorts’ situatie in Brokopondo onder controle

PARAMARIBO, 29 mrt – De ‘goudkoorts’ situatie in de dorpen Dreypadda en Tapoeripa te Brokopondo is, door optreden vanuit de overheid, onder controle gebracht. Dat zeggen de ministers Dikan en Dodson in een speciale video van het Nationaal Informatie Instituut(NII) in Suriname.

Op social media circuleerden afgelopen week deze verontrustende beelden waarbij burgers in een levensgevaarlijke en chaotische situatie op zoek zijn naar goud. Momenteel is de rust (tijdelijk) teruggekeerd aldus minister Dikan.

De overheid is met andere actoren druk bezig te zoeken naar een permanente oplossing in deze kwestie zegt ook de districtscommissaris van Brokopondo Kenya Pansa(FOTO/NII). Bekijk de video: