Heineken trekt commercial terug en biedt excuses aan

“Nu consumenten reclames gewoon doorspoelen, moet je flink aan de bak om toch nog op te vallen. Een racistische reclame geeft je de garantie van massale media-aandacht en meer views” grapt Daily Show presentator Trevor Noah over een omstreden, racistische commercial van Heineken. Heineken heeft inmiddels excuses aangeboden en de commercial teruggetrokken.

De reclamemakers van Heineken bedachten het volgende: tot drie keer toe passeert het flesje Heineken Light een man of vrouw met een Afro-achtergrond en donkere huidskleur. Vervolgens eindigt het flesje bij een vierde persoon, en wel een witte vrouw, direct gevolgd door de tekst ”Sometimes lighter is better”. Een rel was geboren en mensen noemden het racistisch.

Daily Show presentator Trevor Noah grapt dat er opzet in het spel is, want anders vallen bedrijven niet op. Ook Chance The Rapper vraagt zich op Twitter af: slingeren bedrijven soms bewust racistische reclames de wereld in, zodat die meer views krijgen? (via etnomarketing.nl)

I think some companies are purposely putting out noticably racist ads so they can get more views. And that shit racist/bogus so I guess I shouldn’t help by posting about it. But 😂 I gotta just say tho. The “sometimes lighter is better” Hienekin commercial is terribly racist omg

— Chance The Rapper (@chancetherapper) March 26, 2018