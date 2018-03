‘Geen verbetering in Suriname te verwachten met nieuw kabinet’

PARAMARIBO, 29 mrt – Ook als er een nieuw kabinet aantreedt, zal het niet beter worden in Suriname. Dit zegt parlementariër Mahinder Jogi (VHP). Het is nu eenmaal een verkeerde partij die het voor het zeggen heeft. Daar moet wat aan gedaan worden. Veranderingen en verbeteringen mogen dan ook pas echt worden verwacht in 2020. Er zal dan een nieuwe regering aan de macht komen.

Van de vervanging van ministers mag dus geen goed worden verwacht. Het is een illusie, wat er ook van gezegd wordt. “Vervanging moet verbetering brengen, maar kijken we naar de situatie in het land, het volk, de economie en de wisselkoers, dan moet liever de NDP gereshuffled worden”, zegt Jogi tegenover De West. Het is uitgegroeid tot een traditie, dat ‘reshuffelen’, lood om oud ijzer.

Bouterse maakte er al in de jaren tachtig gebruik van. Tientallen zijn zo gekozen en weer de laan uit gestuurd. Vandaag de dag is het niet anders. Het trieste van de zaak is dat ministers weinig bepalen. Dat doet het Kabinet van de President. Zij krijgen uiteindelijk wel de schuld als het verkeerd gaat. Geen wonder dat sommigen een aanbod afwijzen. “Mensen die de eer aan zichzelf houden, zullen eerst alles goed overwegen”, aldus Jogi.