Centrale Bank van Suriname waarschuwt tegen nieuw piramidespel

PARAMARIBO, 29 mrt – De Centrale Bank van Suriname, CBvS, waarschuwt weer tegen malafide beleggingen. De kans dat mensen er weer in trappen, is levensgroot. Volgens de bank bezoeken vertegenwoordigers van een zogenaamde investeringsmaatschappij scholen. Leerkrachten en anderen worden dan geïnteresseerd voor het plegen van beleggingen. “Dit is een zorgwekkende ontwikkeling”, stelt de bank.

De bezorgdheid geldt vooral de zogenaamde kwetsbare groepen. “Het zijn vooral deze personen die gemakkelijk te verleiden zijn met mooie beloftes van dergelijke organisaties dat zij het twee- of zelfs drievoudige van het bedrag dat is “geïnvesteerd” (in het onderhavige geval lijkt “afgegeven veel toepasselijker dan “geïnvesteerd”) binnen korte tijd zullen uitkeren”, meldt de bank. In het begin gebeurt het ook.

Dat is dan voor het aantrekken van meer spelers. “Net zoals dat bij elk ander Ponzi scheme of piramidespel is gebeurd, zal vroeg of laat het systeem in elkaar storten en zullen veel personen hun weinige geld in rook zien opgaan. De gemeenschap doet er goed aan waakzaam te zijn en zich niet te laten verleiden om geld kwijt te raken aan onbekende, adresloze, niet vergunninghoudende organisaties en/of personen die op haar gemoed inspelen en aantrekkelijke maar onrealistische uitkeringen beloven.