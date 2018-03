‘Blackamoor beeld moet verhaal Nederlandse slavernijverleden vertellen’

Vanaf deze week is dit Chinees famille noire beeld, te zien in het Scheepvaartmuseum Amsterdam. Het ‘Blackmoor(*)’ object, uit circa 1720, was één van de topstukken van de afgelopen kunstbeurs TEFAF en heeft volgens het museum een unieke kunsthistorische waarde met bijzondere zeggingskracht. Maar het beeld met een gitzwarte huid, felrode lippen en gouden oorringen is volgens directeur Vera Carasso ook het toonbeeld van wat we tegenwoordig racisme zouden noemen.

“De porseleinen man heeft stuk voor stuk stereotyperende kenmerken waarmee vroeger een Afrikaanse man werd verbeeld. Het beeld zal veel vragen en verhalen oproepen zegt Carasso. „De grote felle ogen, de gouden ringen, de rode lippen. En het is afgebeeld in een exotisch rokje. Dat zijn allemaal kenmerken die wij tegenwoordig racistisch vinden en waardoor mensen zich ongemakkelijk voelen.”

Maar ze zag ook meteen dat het een bijzonder beeldje was. “Je kan hiermee veel historische verhalen vertellen”, meent ze. Verhalen over de vermenging van wereldculturen, welgestelde zeevaartfamilies en kunst enerzijds en over racisme, uitbuiting en slavernij anderzijds. Lees haar betoog ook in het artikel ‘Discussiestuk’ moet verhaal van Nederlandse slavernijverleden vertellen.

(*) De beelden en juwelen van blackamoor zijn omstreden, omdat ze worden geassocieerd met uitbuiting van zwarten. Veel van de werken beelden mensen met een donkere huidskleur uit als ondergeschikten van blanken. De term blackamoor wordt in de Engelse taal ook gebruikt als men over uitbuiting van zwarten spreekt.