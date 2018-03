Surinaams kabinet laat parlement links liggen uit onzekerheid

PARAMARIBO, 27 mrt – Vrijwel het gehele ministersteam heeft het parlement straal genegeerd. Een openbare vergadering over de pluimvee-industrie moest worden uitgesteld. Het parlement verwachtte minstens vier ministers. Er waren slechts twee. Het wegblijven van de ministers is tekenend voor de onzekerheid die het kabinet in haar greep houdt. Niemand weet of hij of zij morgen nog in het ambt zit.

Net als de samenleving tasten ook de ministers in het duister. President Desiré Bouterse heeft alleen een herschikking van het team aangekondigd, meer niet. Het gonst al enkele weken van de geruchten. Bouterse wil pas na vier april duidelijkheid geven. Bekend is al dat Ferdinand Welzijn niet terugkeert als minister. Hij werd enieg tijd genoemd als de nieuwe man op Justitie & Politie. Zijn animo van enkele maanden terug is weg.

Welzijn behoorde tot de laatste nieuwkomers. Het ministerswerk valt kennelijk tegen. De oppositie vindt de hele situatie niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van het land. Dat het parlementair werk wordt gedwarsboomd door politieke onzekerheid, is ongekend. Het kan er vooral niet in dat ministers weigeren het parlement te woord te staan. Het betekent zoveel als dat ministeries niet meer bestuurd worden.