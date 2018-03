Alice Amafo moet naam zuiveren voor lidmaatschap VHP

PARAMARIBO, 27 mrt – Reeds geruime tijd gonst het van geruchten over de aansluiting van Alice Amafo bij de Vooruitstrevende Hervormings Partij, VHP. Als Amafo werkelijk aan wil schuiven, zal ze aan wat voorwaarden moeten voldoen. Dit zegt Asiskoemar Gajadien, bestuurslid van de VHP. De voormalige ‘Warrior Princess’ van Ronnie Brunswijks Abop, was minister van Sociale Zaken & Volkshuisvesting toen geld verduisterd werd.

Het geld was bestemd voor het betalen van de Algemene Kinderbijslag. In deze zaak is een topambtenaar van het ministerie aangehouden. “Of Amafo naar de VHP gaat of welke partij dan ook, het is belangrijk dat haar naam eerst gezuiverd wordt. Anders laat je de deur open voor derden om hier politiek misbruik van te maken”, zegt Gajadien tegenover Dagblad Suriname. Misbruik in de zin dat het tegen de VHP kan worden gebruikt.

Amafo heeft het lidmaatschap van de ABOP reeds opgezegd. Voor haar is het niet langer een partij waar zij “kan helpen de aspiraties van het Surinaamse volk te realiseren.” Nog tijdens de verkiezingen van 2015 was zij zeer actief. Hoewel zij lijsttrekker was in Paramaribo, haalde zij het parlement niet. Tijdens de derde regering Venetiaan moest ze vroegtijdig aftreden als minister. De viering van haar jaardag was betaald met publieke middelen.