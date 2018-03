Achterban Pertjajah Luhur geneigd zonder partners verkiezingen in te gaan

PARAMARIBO, 27 mrt – De achterban van Pertjajah Luhur, PL, is er grotendeels voorstander van dat deze politieke partij alleen de verkiezingen ingaat. De verwachting is dat er zo meer uit het vuur gesleept kan worden, zeker wat betreft parlementszetels. Partijvoorzitter Paul Somohardjo kreeg dit nog eens te horen tijdens een partijvergadering in het westelijk district Nickerie. Somohardjo is wel voorstander van samenwerking met andere partijen.

Maar zo’n samenwerking zou dan op het niveau moeten van ressort- en districtsraden. Maar op het niveau van het parlement, lijkt de aanhang in Nickerie te vinden voor een solotoer. Dit ondanks het overwicht van de NDP en de VHP “Dat is geen overschatting, want in 2010 hebben we al bewezen dat we de intussen overleden Soetimin Marsidih als PL-parllementslid hebben weten binnen te halen”, zegt Somohardjo tegenover de Ware Tijd.

Een breekpunt bij samenwerking op parlementsniveau is de verdeling. Partners binnen partijcombinaties gaan voor de ogenschijnlijk betere plaatsen. Dit kan nogal ingewikkelde situaties in de hand werken bij het onderhandelen. Ook andere politieke partijen zijn geneigd het politieke combineren voor de verkiezingen op te geven. Na de verkiezingen kan dan vanuit de eigen winstpositie worden onderhandeld.