Schadeclaim luchtvrachtafhandelaar tegen Surinam Airways

26 maart 2018 | |

PARAMARIBO, 26 mrt – De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, SLM, heeftt een schadeclaim aan de broek. Een luchtvrachtafhandelaar wil ruim een kwart miljoen dollar aan schadevergoeding. SLM-directeur Robbi Lachmising verbrak het contract met Transport NV, kort na zijn aantreden in de tweede helft van 2016. Transport NV noemt het contractbreuk. Lachmising moet een goede reden hebben gehad.

Volgens een naar de pers uitgelekt rapport is gekozen voor een nieuwe afhandelaar. Het betreffende bedrijf, Procons, blijkt bezit van de voormalige levenspartner van Lachmising. Onlangs zei de SLM-topman dat hij ‘niet tevreden’ was over de prestaties van Transport NV. Volgens de laatste is er nog een tegoed. Volgens een artikel in de Ware Tijd geeft de SLM toen dat er contractbreuk is gepleegd.

De overeengekomen opzegtermijn van twee maanden is niet in acht genomen. Maar het luchtvaartbedrijf is niet bereid toe te geven aan de claim. Het wil hooguit zes en vijftig duizend dollar betalen. Transport NV behoort aan onder meer Gerard Brunings, voormalig voorzitter van de bestuursraad bij de SLM. President Desiré Bouterse zei onlangs in het parlement dat de afhandeling zal worden toevertrouwd aan een ‘bedrijf met meer ervaring’.