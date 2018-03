Aandacht voor kwaliteit waterbronnen dorpsbewoners

25 maart 2018 | |

“Veilig en schoon water is belangrijk voor dorpsgemeenschappen in het binnenland van Suriname. Sommige gezinnen hebben voorzieningen voor regenwater, maar de meeste huizen hebben nog altijd palmbladeren. Daardoor wordt water dagelijks gehaald uit de rivier en soms uit de kreek. Vuil en besmet water kan de gezondheid, in het bijzonder die van de kinderen, ouderen en zieken aantasten.” Dit vertelt field station manager Rayan Madhar in het kader van Wereld Waterdag op 22 maart jl.

Namens het Amazon Conservation Team Suriname assisteert hij samen met de Amazon Conservation Rangers de dorpelingen van Apetina aan de Tapanahony in Zuid Suriname, met onder meer het monitoren van de kwaliteit van hun waterbronnen. Het dorpsleven is totaal anders dan dat in Paramaribo en omstreken. Zo maken dorpelingen overwegend gebruik van kreek-, rivier en regenwater.

In Apetina is er een waterzuiveringssysteem en een water distributienetwerk opgezet, maar deze behoeft reparatie en optimalisering. “Waar mogelijk zullen wij overleggen met de lokale gemeenschap van Apetina hoe verlichting te brengen in de watervoorziening”, zegt Madhar. In het dorp Kawemhakan wordt later in het jaar gestart met een drinkwater- en sanitatie project, terwijl er in Sipaliwini al regenwaterbakken op verschillende plekken zijn geplaatst. Nog dit jaar zullen deze dorpelingen 24 x 7 toegang hebben tot drinkwater.