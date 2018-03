Van drugshandel verdachte ondernemer wil terug naar Suriname

23 maart 2018 | |

PARAMARIBO, 23 mrt – De van betrokkenheid bij drugshandel verdachte ondernemer Radj Oedit wil terug naar Suriname. Zijn verblijf in Nederland moet kortstondig zijn. Volgens Oedit is hij onlangs naar Nederland afgereisd om gezondheidsredenen. “Ik blijf zeker twee weken hier voor medische behandeling en kom dan terug naar Suriname. Ik wil dan zien wie mij zomaar komt aanhouden”, zegt Oedit tegenover de Times of Suriname.

De ondernemer volhardt in zijn onschuld. Met de onlangs in beslag genomen bijna vijfhonderd kilogram drugs en een vliegtuig zou hij niks te maken hebben. Het vliegtuig is weliswaar geland op zijn terrein in Saramacca. “Wat zijn de feiten die ik heb gepleegd, opdat ik mezelf zou moeten aanmelden of dat ik word gezocht door de politie. Toen ik in Suriname was, is geen enkele autoriteit bij mij geweest”, zegt Oedit.

Met de inbeslagname van de drugs zijn ook vijf arbeiders van de ondernemer aangehouden. Hijzelf bleef op vrije voeten. Van vluchten naar Nederland zou absoluut geen sprake zijn. “Wie wil vluchten uit Suriname doet dat via Guyana of Frans Guyana. Maar ik ben vorige week donderdag gewoon via de luchthaven te Zanderij naar Nederland gekomen. Mijn gezondheid gaat voor, daarom zit ik nu in Nederland”, aldus Oedit.