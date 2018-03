Uitvaart oud-politicus Rubin Lie Pauw Sam

23 maart 2018 | |

De bekende oud-politicus Rubin Lie Pauw Sam heeft op 15 maart zijn aardse bestaan verlaten. Apaw, zoals hij onder zijn vrienden bekend stond, is 74 jaar geworden en werd donderdag 22 maart naar zijn laatste rustplaats begeleid. Hij was een opvallende en markante politicus en mede-oprichter en voorzitter van de Volkspartij in 1975 na zijn artsenstudie in Leiden, Nederland te hebben voltooid. De Volkspartij was de eerste niet op etnische leest geschoeide Surinaamse politieke partij, die beoogde een sociaalrechtvaardige en socialistische maatschappij in Suriname te vestigen.

Zijn aanhang bestond uit enthousiaste zogenoemde links georiënteerde jongeren en intellectuelen, die in de achterstandswijken van stad en district het volk bewust probeerde te maken van hun rechten op een menswaardig bestaan en hoe dat te bereiken volgens de regels van het socialisme. Zo ontstond ook het zeer interessante weekblad “Pipel” dat het gewone volk probeerde op te voeden voor de nieuwe weg die Suriname moest gaan om zich voorspoedig te ontwikkelen na de onafhankelijkheid van Nederland in 1975.

Hoewel de partij bij de verkiezingen van 1977 nul zetels behaalde, waren ze helemaal klaar voor de verkiezingen van 25 maart 1980, toen de militaire coup van 25 februari 1980 roet in het eten gooide en die verkiezingen niet meer doorgingen. Erger nog, ontstond er een splitsing in de Volkspartij, waarbij belangrijke exponenten de Revolutionaire Volkspartij oprichtten, die in tegenstelling tot Lie Pauw Sam, wel met de militaire coupplegers wilden samenwerken om het bestuur van Suriname over te nemen. Vooral ook de 8 decembermoorden waren een doorn in zijn ogen en teleurgesteld in de Surinaamse politiek, werd Lie Pauw Sam later een goudondernemer, die met zijn goudbedrijf Wylap als eerste kwikvrij goud mijnde volgens door Chinese investeerders geïntroduceerde methoden.