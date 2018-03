Franse Michelin‐ster chef‐kok Guillaume Brisard in Suriname

22 maart 2018 | |

Deze week vond in Suriname de 4e editie van Goût de France plaats. Het is een wereldwijd gebeuren waaraan ruim 3000 restaurants meedoen in ongeveer 150 landen. Het is voor Suriname de derde keer dat wordt meegedaan aan dit internationaal evenement. Courtyard by Marriott Paramaribo mocht, in samenwerking met de Franse ambassade in Suriname, de Franse Michelin‐ster gast kok kok Guillaume Brisard in Suriname verwelkomen.

Geboren en getogen in het westen van Frankrijk wierf Michelin‐sterchef Brisard roem door vernieuwingen toe te voegen aan traditionele gerechten. Cullinaire creaties van chef Brisard staan bekend als innovatief met een artistieke flair. Voor Goût de France beloofde hij prachtige combinaties van frisse en weelderige smaken neer te zetten, die geïnspireerd zullen zijn met recepten uit de traditionele Franse en Surinaamse keukens.

Remy de Miranda, Food en Beverage manager bij Courtyard by Marriott, geeft aan dat het bij Goût de France belangrijk is dat de Franse culinaire cultuur tot uiting komt. Florens Lempereur, cultureel attaché van de Franse ambassade in Suriname, zegt dat Goût de France een manier is om de Franse gewoonten en gebruiken vooral de Franse keuken te promoten maar ook de saamhorigheid tijdens het dineren op prijs te stellen. De Franse culinaire gastronomie staat trouwens op de Unesco wereld erfgoed lijst

Een voorwaarde waaraan de restaurants die mee doen aan Goût de France zich moeten houden, is dat een een deel van de opbrengsten gaat naar NGO’s die zich bezig houden met gezondheid en of landbouw om deze een boost te geven. De drie Surinaamse restaurants die dit jaar meededen aan de Goût de France zijn Courttard by Marriott, Torarica en Eco Ressort.