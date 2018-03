Jetty Mathurin winnaar Gouden viool speld 2018

21 maart 2018 | |

Cabaretière Jetty Mathurin heeft de Gouden viool speld gekregen in Amsterdam. Jaarlijks wordt deze onderscheiding, tijdens de Sophie Redmondlezing, toegekend aan een vrouw die in de geest van Sophie Redmond, de eerste vrouwelijke arts, in Suriname inspireert. De prestigieuze prijs gaat altijd naar rolmodellen met buitengewone prestaties op maatschappelijk en/of cultureel gebied. Keynote speaker Astrid Deira, de eerste vrouwelijke piloot bij de SLM, had de eer Mathurin de Gouden Viool op te spelden. Volgens de jury is Jetty Mathurin een gedreven en inspirerende vakvrouw, die vanuit haar werk en als persoon mensen weet te raken.

Zij kreeg deze speld niet alleen voor haar uitzonderlijke prestaties op cultureel gebied en het feit dat zij als de eerste zwarte vrouwelijke cabaretier het theaterlandschap ingrijpend veranderd heeft, maar vooral voor haar maatschappelijke bijdragen. Zo hielp zij alleenstaande moeders met schuldproblemen, initieerde zij een ambulance project, was zij betrokken bij een ontwenningskliniek te Moengo, een project voor doven en slechthorende in Paramaribo en stimuleert zij liefde voor lezen bij kinderen in Nederland.

Het is de tweede prijs in korte tijd. Een paar maanden geleden ontving de theatermaakster de Frans Banninck Cocqpenning van de gemeente Amsterdam. Mathurin is momenteel bezig met bedrijfsoptredens (Motivational Entertainment), een voorstelling voor zorginstellingen ‘Taante (ont)zorgt!’ die op locatie gespeeld wordt en de theatervoorstelling ‘Beneatha’s place’ die vanaf mei in diverse theaters in heel Nederland te zien is. Het grote publiek leerde Jetty Mathurin vooral kennen door de razend populaire televisieserie ‘Vrouwenvleugel’ en haar rollen in bijvoorbeeld ‘Oppassen’, ‘Bradaz’ en ‘het Klokhuis’.(FOTO: Ratana van Klaveren)