Contactverbod voor Surinaamse verdachten drugsvliegtuig

21 maart 2018 | |

PARAMARIBO, 21 mrt – De vijf verdachten die zijn aangehouden in de zaak van het drugsvliegtuig, mogen geen contact hebben met hun advocaat. Dit heeft het Hof van Justitie beslist als hoogste rechterlijke instantie in Suriname. De advocaat van de verdachten had om opheffing van het contactverbod gevraagd, dat is opgelegd door het Openbaar Ministerie. Volgens het Hof is dit een terechte maatregel.

Er zou genoeg redenen zijn voor een beperking van het verkeer tussen de verdachten en hun advocaat. Wat die redenen zijn, is nog niet bekend. Advocaat Arjan Ramlakhan zegt tegenover de Times of Suriname dat hij sinds de aanhouding geen contact heeft gehad met de vier mannen. Chanderdath R., Radjesh M., Rishipersad C., Parwesh K. en Sarwankoemar K. zijn aangehouden na de landing van het vliegtuig.

Het toestel was door de politie beschoten vanaf de grond. Het landde op een padieveld in Saramacca. Volgens de eigenaar van het veld zijn de vijf mannen bij hem in dienst. Evenals de advocaat, zegt de eigenaar dat de mannen niets te maken hebben met het vliegtuig. In het toestel is bijna vijfhonderd kilogram cocaïnepasta gevonden. In totaal zijn zeven personen aangehouden in deze zaak.