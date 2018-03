Woensdag 21 maart Gemeenteraadsverkiezingen in NL

20 maart 2018 | |

Op 21 maart vinden er in Nederland gemeenteraadsverkiezingen plaats. Sangita Paltansing is kandidaat – raadslid voor de PvdA in Leidschendam-Voorburg. Zij staat op nummer 4 en maakt hierdoor een goede kans om ook daadwerkelijk in de gemeenteraad te komen. Lees hier haar verhaal:

‘Mijn ouders zijn beiden geboren en getogen in Nickerie, Suriname. Mijn vader is al in de jaren ’70, voor de onafhankelijkheid van Suriname samen met zijn broers en zussen, naar Nederland gekomen. In 1981 is hij ‘even’ naar Suriname gegaan om te trouwen en kwam hij terug met mijn moeder . Ikzelf ben in Nederland geboren en ook opgegroeid. Mijn ouders kozen bewust voor een leven in Nederland, omdat zij hun kinderen een goede toekomst wilden bieden.



Als nieuwkomers hebben mijn ouders hun leven in Nederland kunnen opbouwen. Helaas overleed mijn vader plotseling toen ik 8 jaar oud was. Mijn moeder was pas 30 en stond er opeens alleen voor met twee kleine kinderen. Ze heeft hard moeten werken om als éénverdiener het gezin draaiende te kunnen houden. Ondanks dat ze het zwaar had in haar eentje, zowel emotioneel als financieel, kwamen we thuis niets tekort. Maar het was niet altijd makkelijk.

Mijn moeder heeft ons altijd gestimuleerd om het maximale uit onszelf te halen. Ze vond het belangrijk dat we een studie deden en heeft ons daar altijd alle ruimte in gegeven. Toen ik in 2005 mijn studie Psychologie afrondde en mijn bul kon ophalen in Leiden was ze dan ook zo trots als een pauw! Haar zware taak was volbracht!

Goede collectieve voorzieningen, die de PvdA hoog in het vaandel heeft staan, hebben er sterk aan bijgedragen dat nieuwkomers, als mijn ouders destijds, hun leven konden opbouwen. Daarvoor ben ik dankbaar. Het ‘toekomstbestendig maken’ van gelijke kansen, zie ik dan ook als de missie waardoor ik politiek actief ben geraakt.

Politiek betekent voor mij het verschil maken, daar waar het ook echt nodig is. En ja, het is nog steeds nodig. Er zijn nog altijd kinderen die niet lid kunnen worden van een sportvereniging, omdat hun ouders het niet kunnen betalen. Er zijn nog altijd ouderen die hun zorgkosten niet kunnen betalen en daardoor geen zorg afnemen. Niet iedereen kan aan een baan komen of aan een goede en betaalbare woning.

Ik zet me in voor een sociaal en veilig Leidschendam-Voorburg, waar iedereen kan meedoen op basis van gelijke kansen en niemand buiten de boot valt. Een gemeente met een robuust ondernemersklimaat, met ruimte voor starters en groeiers. Een gemeente die de faciliteiten biedt aan onze kinderen, waarmee zij zich in de volle breedte kunnen ontplooien, nu én in de toekomst.

Laat je stem horen op 21 maart 2018! Stem PvdA!

Sangita Paltansing

Meer weten?

Website: leidschendamvoorburg.pvda.nl

Twitter: @Sangita_070

Facebook: @Srpaltansing