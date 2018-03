Multinational bouwt vluchtoorden tegen wateroverlast Oost Suriname

20 maart 2018 | |

PARAMARIBO, 20 mrt – In het Paramaccaanse leefgebied worden vluchtoorden opgezet. Multinational Newmont, die naar goud mijnt in het gebied, financiert de oorden. Het zijn hoogbouwwoningen die opgezet worden op eilandjes in de plaatselijke rivieren. Het is een bijdrage aan het weerbaar maken bij hogere waterstanden dan normaal. Newmont voelt zich betrokken.

De woningen op de ongeveer tien eilandjes in het gebied, maken deel uit van het sociaal programma van newmont. “We gaan gewoon door met deze sociale investeringen. Dat gebeurt via onze afdeling Social Responsibility”, zegt Newmont-directielid Albert Ramdin tegenover de Times of Suriname. Het is geen overbodige luxe. De meeste gemeenschappen in het binnenland staan dichtbij rivieroevers.

In het recente verleden moesten mensen have en goed achterlaten bij stijgende waterstanden. Het idee van vluchtoorden is vaker te berde gebracht door de binnenlandbewoners. Voor Newmont is het dan ook niet meer dan haar sociale verantwoordelijkheid. Daarom ook is malariabestrijding in het gebied mee gefinancierd. “Al dit soort sociale investeringen zijn deel van het werk”, aldus Ramdin.