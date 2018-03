TV programma ‘Eindelijk Thuis’ in Suriname

19 maart 2018 | |

In het nieuwe KRO-NCRV TV programma ‘Eindelijk Thuis’ maakt presentator Daan Nieber(m) met geadopteerde kinderen en één van hun adoptieouders een reis door het geboorteland. Voor het eerst na de adoptie gaan ze samen terug naar het land waar ze ouder en kind werden. Vanavond zijn Marijke(l) en Eliza(r) in Suriname.

In deze aflevering gaat de 27-jarige Eliza samen met haar adoptiemoeder Marijke terug naar haar geboorteland Suriname. Een beladen reis, want Eliza wilde nooit eerder terug. “Voor mij stond Suriname voor mijn angsten.” Eliza groeit op als een onzeker meisje, dat niet gemakkelijk haar emoties deelt. Tot grote frustratie van moeder Marijke.

“Ik weet gewoon niet wat er in haar omgaat.” Nooit wilde Eliza praten over haar adoptie, maar in de Palmentuin in Paramaribo is het dan eindelijk zover. Voor het eerst delen moeder en dochter hun emoties over dit beladen onderwerp. Marijke: “27 jaar hebben we hier niet over gesproken. Ongelooflijk.”

In zes afleveringen reizen ze naast Suriname door de landen Sierra Leone, Sri Lanka, Colombia en Indonesië. In elke aflevering staat het avontuur van één ouder-kindkoppel in één land centraal.