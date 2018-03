DEA helpt zaak drugsvliegtuig in Suriname onderzoeken

19 maart 2018 | |

PARAMARIBO, 19 mrt – De Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA doet mee aan het onderzoek rond het drugsvliegtuig. Dit zegt minister Ferdinand Welzijn van Justitie & Politie. De betrokkenheid van de DEA is niet beperkt tot Surinaams grondgebied. Ook in de buurlanden Guyana, Brazilië en Venezuela zijn agenten neergestreken. Dat geldt net zo goed landen in het Caribisch gebied. Ook andere drugszaken worden onderzocht.

Het vliegtuig dat in Saramacca aan de grond is gezet, heeft speciale aandacht. In Guyana is onlangs een toestel van hetzelfde type vastgezet. “Er zal worden nagegaan of er een verband bestaat tussen het vliegtuig en andere toestellen die in Guyana en Belize zijn gevonden. Suriname werkt zoveel mogelijk samen met andere landen in de regio, zodat drugsnetwerken zoveel mogelijk geëlimineerd kunnen worden”, zegt Welzijn tegenover de Times of Suriname.

Onder meer wordt informatie gedeeld. Informatie die weliswaar niet naar buiten wordt gebracht. “Te zijner tijd zal de samenleving breedvoerig worden geïnformeerd. Wat ik nu wel kan zeggen, is dat we deze zaak serieus aanpakken en dat de autoriteiten ervoor zorgen dat alles tot de bodem wordt uitgezocht. De DEA is regelmatig hier en Suriname heeft goede contacten met deze autoriteit”, aldus Welzijn.