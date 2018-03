Chris Polanen presenteert debuutroman in Suriname

18 maart 2018 | |

Dierenarts en voormalig waterkant.net columnist Chris Polanen presenteerde onlangs de Surinaamse editie van zijn debuutroman ‘Waterjager’ in Paramaribo. Voor een goed opgekomen publiek in het CCS vertelde hij over zijn leven en schrijverschap. De avond werd opgeluisterd door optredens van vertelkunstenaar Guillaume Pool en zanger Bryan Muntslag. De eerste exemplaren werden uitgereikt aan oud premier Jules Sedney en Trees Busropan, de moeder van Polanen.

Polanen begon eind jaren negentig te schrijven om met zijn heimwee naar Suriname om te gaan. Na jarenlang columns schrijven, volgden korte verhalen. Met zijn korte verhaal Carnaval won hij in 2011 de verhalenwedstrijd van de Ware Tijd Literair, de belangrijkste literaire prijs van Suriname. De jaren die volgden concentreerde hij zich volledig op het schrijven van zijn debuutroman. Pas na zes jaar was het zover. Polanen: “Een roman in Nederland publiceren is niet makkelijk. Uitgevers accepteren slechts een paar procent van de manuscripten die ze aangeboden krijgen. Dit is mijn tweede uitgever en ik heb vier redacteuren en een schrijfdocent gehad. Het was een lange weg, maar met elke nieuwe fase werd het boek beter. Ik ben heel trots op het eindresultaat”.

Waterjager speelt zich af in de toekomst. Paramaribo is door klimaatverandering onder water gelopen en de meeste inwoners zijn weggetrokken. De stad wordt bewoond door goudzoekers, vissers en prostituees. Het is een verhaal over het zoeken naar een thuis, zowel in Nederland als in Suriname. De hoofdpersoon voelt zich niet thuis in Nederland en keert terug naar Suriname. Hij moet zich staande zien te houden in een wereld die hem volkomen vreemd is. Een harde wereld, maar ook mystiek en romantiek hebben een belangrijke rol in het boek.

De roman verscheen vorig jaar in Nederland en ontving lovende recensies, zoals de meest recente van Anna Husson, literatuurrecensent: ‘Het is een thriller die je bijna niet kan wegleggen, het is een magisch realistische roman die enigszins doet denken aan de romans van Gabriel García Márquez en bovenal is het literatuur omdat het verhaal de menselijke aard op een originele en persoonlijke manier onderzoekt.’ Ook in Suriname reageerde men enthousiast op de roman en Polanen was te gast in talkshows op radio en televisie. In de Surinaamse editie van Waterjager staat een gedicht van Pieter Polanen, de vader van de schrijver, op de eerste pagina. Het boek is inmiddels in de Surinaamse boekhandels verkrijgbaar.(FOTO: Anton Fennema)