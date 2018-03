Meer aanhoudingen in zaak vliegtuig met 400 kilo drugs

14 maart 2018 | |

PARAMARIBO, 14 mrt – In de zaak rond het drugsvliegtuig in Saramacca zijn meer personen aangehouden. Het Korps Politie Suriname, KPS, arresteerde in eerste instantie vier personen. Naderhand zijn nog drie verdachten aangehouden. Vijf van de aangehouden personen hebben de Surinaamse nationaliteit. Twee zijn buitenlanders. Het onderzoek duurt voort en het wordt nioet uitgesloten dat meer aanhoudingen worden verricht.

Het onderzoek wordt verricht door een gemengde eenheid van het korps. De verdachten zijn op heterdaad betrapt bij het plegen van strafbare handelingen. Er is ruim vierhonderd kilogram drugs aangetroffen. Het goed is in beslag genomen. Volgens de Ware Tijd is het vliegtuig aangetroffen op een locatie in het district Saramacca. Daar is een illegale landingsbaan aangetroffen, die gecamoufleerd was als rijstveld.

In Saramacca is onlangs ook een tot duikboot omgebouwd vaartuig aangetroffen. Het vaartuig was vermoedelijk bestemd voor drugssmokkel. Toen zijn drie Colombianen en een Cubaan aangehouden. Suriname wordt al jaren gebruikt als doorvoerpunt op drugssmokkelroutes. Vaker is in vrachtcontainers vooral cocaïne aangetroffen. Tot nog toe zijn relatief weinig arrestaties verricht.