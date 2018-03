13 maart 2018 | |

Verkiezingen in aantocht: Surinaamse politici verhuizen

PARAMARIBO, 13 mrt – Verandering van woonplaats behoort beslist tot de opmerkelijke ontwikkelingen naar de verkiezingen van 2020 toe. Hoewel het bij elke verkiezing weer gebeurt, blijven de ‘verhuizingen’ verbazen. Twee jaar voor de verkiezingen nemen de bewegingen ‘plotseling’ toe. Opvallende namen deze keer zijn vicepresident Ashwin Adhin (NDP) en oppositielid Krishna Alihussain-Mathoera (VHP).

Adhin verwisselt zijn adres in Paramaribo voor een ander in Wanica. Mathoera verlaat Wanica juist om zich te vestigen in de hoofdstad. In Wanica maken de NDP en de VHP politiek de dienst uit. Het district is goed voor zeven zetels in het parlement. Algemeen wordt verwacht dat het ook deze keer vooral zal spannen tussen deze twee. Voor beide politieke partijen staat dus veel op het spel.

Adhin moet kennelijk een sleutelrol vervullen. Hij zal vooral moeten appeleren aan het hindostaanse deel van de samenleving in Wanica. De NDP wilde bij de laatste verkiezingen Rabindre Parmessar inzetten. De verhuizingsplannen ging op het laatste moment niet door. Ex-politiecommissaris Mathoera, net als Adhin een nieuwkomer, maakte furore in Wanica. Haar verhuizing is des te opmerkelijker en belooft politiek vuurwerk.