Rotaract Club Genesis plant meer dan 50 bomen in Suriname

De Rotaract Club of Genesis viert het 50 jarig bestaan van Rotaract International door het implementeren van het ‘Plant a Difference’ project en meer dan 50 bomen op 26 verschillende locaties in Suriname te planten. Op dinsdag 13 maart a.s. bij Grand Café Owru Cul complex t.o. SVB kantoor (Letitia Vriesdelaan) om 17:30u, worden in bijzijn van Rotaractors, Rotarians, Interactors en genodigden, de laatste 15 bomen geplant.

Op zaterdag 10 maart j.l. zijn reeds 50+ bomen geplant(FOTO), op 25 verschillende locaties, waaronder het woonproject Richelieu te Commewijne. De bewoners hebben hierbij ook een adoptie bewijs gekregen als bewijs dat zij eigenaar zijn van zo’n boom. Het project ‘Plant a Difference’ heeft tot doel het bewust maken hoe belangrijk bomen en planten zijn voor de mens.

Met het project wil de club verandering brengen in de leefomstandigheid tussen mens en natuur. Tevens vieren zij het 50 jarig bestaan van de eerste Rotaract Club in de wereld en dat doen zij met de slogan: “Plant a tree, grow a flower, making a difference by giving mother earth back her power”.