Onderbezetting Luchtvaartdienst Suriname wordt aangepakt

13 maart 2018 | |

PARAMARIBO, 13 mrt – Het hoofd van de Surinaamse Luchtvaartdienst, Faizel Baarn, is samen met zijn staf van start gegaan om de onderbezetting bij de luchtverkeersleiding in Suriname op te heffen. Baarn geeft aan, dat mede door de steun van de Minister van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C), Jerry Miranda, het wederom een feit is dat de Luchtvaartdienst elf nieuwe ADC/APP’ers heeft afgeleverd(FOTO). ADC/APP’ers meer bekend als Tower controllers, zijn degene die hun werkzaamheden verrichtten in de luchtverkeerstorens.

In het afgelopen jaar heeft de Luchtvaartdienst al 16 ADC/APP’ers afgeleverd en 12 Area Controllers. De tower controllers zijn afgeleverd na een training van 4 maanden bestaande uit theorie en praktijk lessen. De opleiding is volledig verzorgd door Surinaamse instructeurs. De Luchtvaartdienst heeft bijzonder veel geïnvesteerd in het opzetten van de Suriname Aviation Training Center en is nu in de eindfase om deze faciliteit conform de geldende standaarden officieel in orde te hebben. Hierbij krijgt de Luchtvaartdienst hulp en begeleiding van de burgerluchtvaart autoriteit CASAS.

De nieuwe tower controllers worden nu al ingezet om de On the Job periode te voltooien. Hierna zullen zij worden uitgecheckt, waarna zij hun brevetten in ontvangst mogen nemen van CASAS. Baarn geeft aan, dat conform het uitgestippeld beleid deze maand nog een start wordt gemaakt met de Basic Air Traffic Services (BATS) opleiding waaraan ongeveer 40 cursisten zullen deelnemen. De Luchtvaartdienst maakt zich op dit moment sterk voor een constante vooruitgang op het gebied van professionalisme, continuïteit en duurzaamheid.