Zelfmoord 14-jarige in verband gebracht met Japanse game

12 maart 2018 | |

Afgelopen week schoot de 14-jarige Marvin Wongsopawiro zich in Suriname door het hoofd met een jachtgeweer. Uit het politioneel onderzoek blijkt dat de tiener het jachtgeweer van zijn vader heeft gepakt en zich daarmee in zijn eigen slaapkamer door het hoofd heeft geschoten. Hij overleed ter plekke. Zijn dood wordt door sommigen in verband gebracht met de Japanse game ‘Karoshi Suicide Salaryman’.

Volgens zijn ouders bleef de jongen vaker in zijn kamer en was hij altijd bezig te gamen. Een keer heeft hij zijn moeder gevraagd of hij naar Japan mag gaan. Het slachtoffer heeft een boodschap achtergelaten, maar helaas kunnen de ouders het niet begrijpen. De tekst is in het Japans geschreven vertelde vader Roy Wongsopawiro aan Dagblad Suriname.

Volgens de vader was Marvin netjes gekleed in een rood lange mouw hemd en een blauwe broek. Hij heeft ook een tekst op de deur geschreven in het Japans. Marvin had een hartje getekend en dit met zijn bloed gekleurd. Hoewel het motief nog onbekend is en het verdere onderzoek door de recherche van Midden Suriname nog bezig is, zijn sommige mensen ervan overtuigd dat zijn dood iets met de game ‘Karoshi Suicide Salaryman’ te maken zou hebben: