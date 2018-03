John Williams vanaf najaar 2018 in het theater

12 maart 2018 | |

Vanaf najaar 2018 is de populaire televisiepresentator John Williams in het theater te zien met de swingende show R&B Oldskool hits 80/90. Oldskool is weer hot en trending, maar voor deze show gaan we helemaal terug naar de jaren 80 en 90. Bruno Mars lag nog in de luiers. Dit waren de jaren van New Jack Swing, Bobby Brown, Johnny Gill, Mary J Blige, Keith Sweat en ga zo maar door. Dit was de tijd waarin de danspasjes belangrijker waren dan je IPhone. De tijd van de running man en de slowjams.

Tijdens deze voorstelling neemt de in Suriname geboren televisiepresentator, je mee op reis in alle oldskool R & B hits van toen. Als geen ander weet hij herinneringen bij je op te roepen, als geen ander weet John je mee te nemen naar die zwoele en dampende jaren tachtig en negentig. De tijd waar de ‘mooiboys’ zich massaal verdrongen om de gunsten van de knappe meiden.

Heb je de moves nog, ken je de tekst en heb je de outfits nog? Zo ja, neem ze allemaal mee want je zult het nodig hebben. Voor één avond waan je je weer in The Challenge, Imperium, Locomotion of Bluetiek-In. De discotheken waar je in een lange rij moest staan voor de beste swingbeats.

Onder leiding van een liveband worden de mooiste nummers gezongen door Sharon Doorson, Carolina Dijkhuizen, Laise Sanchez, Omri Tindal, Jared Grant, Rico Greene en Jared Hiwat.

90’s outfit is toegestaan.