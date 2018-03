KLM bespreekt veiligheid met Surinaamse autoriteiten

10 maart 2018 | |

PARAMARIBO, 10 mrt – De Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, KLM, bespreekt de veiligheid op de Johan Adolf Pengel luchthaven. Volgens KLM country manager Alexander van de Wint wordt met ‘verschillende partijen’ nagegaan hoe de veiligheid gegarandeerd kan worden. Aanleiding zijn recente berichten over toestanden met de veiligheid op Surinames enige internationale luchthaven. “Als het niet veilig is, vliegen we niet”, zegt Van de Wint.

Onder meer worden de procedures onder de loep genomen die gelden bij het afhandelen van vluchten. “Na iedere vlucht evalueren we mondeling met alle partijen, waaronder ook Surair Ground Services/SLM en de luchthaven hoe de afhandeling van de vlucht is verlopen”, zegt Van de Wint tegenover de Times of Suriname. Het evalueren is een constant proces. Behalve het evalueren na de vlucht, is er ook maandelijks overleg.

Er wordt absoluut niets aan het toeval overgelaten. “Als er incidenten zijn en die zijn er in het verleden wel eens geweest, dan melden we die en we vragen om actie. Zo zijn sinds augustus 2017 de regels met betrekking tot het sluiten van de deuren (van vliegtuigen, red.) aangescherpt. In zijn algemeenheid geldt voor de KLM ‘als het niet veilig is, dan vliegen we niet”, aldus Van de Wint.