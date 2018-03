Enorme toename aantal nierdialyse patiënten in Suriname

10 maart 2018 | |

Op 8 maart jl. was het ‘World Kidney Day’ en werd er wereldwijd aandacht gevraagd voor chronisch nierfalen. Deze dag heeft als doel bewustwording te creëren over het belang van gezonde nieren en de impact van nierziekten (en bijbehorende gezondheidsproblemen) terug te dringen. Ook in Suriname is er aandacht voor ‘Wereld Nieren Dag’.

Om meer inhoud te geven aan deze dag en om de bewustwording van gezonde nieren en voeding op gang te brengen is er door DiaBetre op 8 maart een campagne gelanceerd welke loopt vanaf donderdag 8 maart tot en met 9 augustus. Een eerste activiteit van deze campagne is het organiseren van een Wellness markt te Cleviapark in Commewijne op zondag 11 maart. Er zal ook een workshop worden gehouden waarbij getracht zal worden om genoeg informatie beschikbaar te stellen om meer bewustwording op gang te brengen over diabetes en de gezondheidsrisico’s van diabetes en hypertensie.

Een van de gezondheidsrisico’s van diabetes en hypertensie is nierfalen. Wanneer een patiënt aan de dialyse zit wil dat zeggen dat de nieren helemaal niet meer functioneren. Om alle afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen welke het werk van de nieren is, wordt nu gebruik gemaakt van een kunstnier (de machine waaraan je ruim 4 uren verbonden bent).

Tot op dit moment zijn er landelijk ruim 800 nier dialysepatiënten. In vergelijking met vorig jaar is het aantal verdubbelt en zijn er al patiënten in de leeftijdscategorie 40 jaar die moeten dialyseren. Belangrijk om te weten is dat lekker eten mag maar moet in combinatie worden gedaan met sporten. Ook moet men zich regelmatig laten controleren ook al voel je je goed en heb je niets te kagen. Diabetes en Hypertensie zijn ‘Silent Killers’ ze slaan toe wanneer het te laat is.