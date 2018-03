Vereniging wil Surinamers helpen aan betaalbare bouwgrond

7 maart 2018 | |

PARAMARIBO, 7 mrt – Gron djie alla sma (grond voor iedereen, red.). Dit is het motto waarmee de Vereniging Gron Fanowdoe het tekort aan betaalbare bouwgrond wil aanpakken. Doordat zowel overheid als particulieren falen in dit streven, is nagedacht over alternatieven. In het district Para zal honderd en vijftig hectare bouwrijp worden gemaakt. Het betreft een deel van een erfenis.

De bestuursleden van de plantage hebben de grond geërfd. Burgers mogen zich inschrijven en per maand een bepaald bedrag betalen. Ze verkrijgen dan het recht een woning te bouwen op een lap van minimaal vierhonderd vierkante meter. “Het staat geïnteresseerden vrij zich op te geven en wij zullen de mensen registreren en in ons systeem verwerken. First come, first served”, zei voorzitter Rob Kensmil tijdens persconferentie.

De vereniging is zich ervan bewust dat eerder gelukzoekers van alles hebben uitgehaald. Hun aanpak is anders. “We zijn geen verkavelbedrijf of projectontwikkelaar, wij zijn slechts een vereniging die arme mensen wil helpen aan een stuk grond. Het kan niet zo zijn dat in een land zo groot als Suriname mensen geen stuk grond hebben om op te wonen, en een gezin te kunnen stichten”, aldus Rob Kensmil.