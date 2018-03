Robbi Lachmising stopt als directeur bij Surinam Airways(SLM)

7 maart 2018 | |

PARAMARIBO, 7 mrt – Directeur Robbi Lachmising stopt als directeur bij Surinam Airways. Dat zei hij vanochtend zelf bij Ampie’s Radio ABC in gesprek met Biemla Gajadien. Het vertrek zou niet te maken hebben met berichten over problemen bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij(SLM). Het contract liep gewoon af en is niet verlengd. Dat is hem te kennen gegeven in een aangetekende brief die hem afgelopen zaterdag door een dame met kind op de arm gebracht werd, zei Lachmising.

Lachmising is al bijna 30 jaar verbonden aan de SLM. In juli 2016 werd Lachmising door de toenmalige minister van Transport Communicatie en Toerisme in Suriname, Andy Rusland, als directeur binnengehaald. Het was voor Lachmising zijn tweede termijn in de hoogste fuctie van SLM. Eerder was hij van 2000 tot 2004 directeur van de vliegmaatschappij.

Het contract van Lachmising zou begin juli 2017 verlopen maar werd toen verlengd tot januari 2018 en daarna tot april 2018.