Stichting Lobi bestaat 50 jaar in Suriname

4 maart 2018

Stichting Lobi is niet meer weg te denken uit de Surinaamse samenleving. De stichting werd 50 jaar geleden op 29 februari 1968 opgericht door personen die werkzaam waren in de sociale- en medische sector. Zij werden geconfronteerd met mensen met seksuele problemen. Speciale aandacht genoot de Surinaamse vrouw met haar problemen. De stichting groeide uit tot een door het Ministerie van Volksgezondheid in 1987 erkende Family Planning organisatie en biedt anno 2018 een breed scala van diensten aan de samenleving.

Vroege detectie en preventie van Kanker

De Stichting helpt met het tijdig ontdekken en voorkomen van baarmoederhalskanker en het vroegtijdig ontdekken van borst- en prostaatkanker ter bevordering van behandelings- en/of overlevingskansen. Tussen 1998 – 2001 werd door Lobi in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid het eerste en enige nationale Pap Smear programma voor baarmoederhalskankerscreening uitgevoerd. In 2017 is er een pilot project uitgevoerd in het district Saramacca voor baarmoederhalskankerscreening. De resultaten zijn opgenomen in het Nationaal Kankerplan 2018 – 2028 en bieden de basis voor het uitrollen van een nationaal baarmoederhalskankerscreeningsprogramma per district.

Seksuele Gezondheid

De stichting geeft adviezen over hoe gezond zwanger te worden en biedt begeleiding aan personen met een kinderwens die moeilijk zwanger kunnen worden door het doen van zwangerschaps- en vruchtbaarheidsonderzoeken. Lobi verstrekt ook anticonceptie- en de morning after pil om ongewenste zwangerschappen te voorkomen.

In de Jaren 80en 90 met de opkomst van de HIV/AIDS epidemie werd een fonds opgezet voor antiretrovirale middelen voor HIV-positieve personen en werkt nu aan het voorkomen van SOA’s waaronder HIV, Chlamydia, Gonorroe en bacteriële infecties. Er wordt ook voorlichting gegeven aan ouders hoe seksualiteit bespreekbaar te maken, worden jongeren gestimuleerd om kritisch na te denken in het maken van verantwoorde keuzes die te maken hebben met het kennen van hun gezondheidsrechten, veilig seksueel gedrag, het voorkomen van ongewenste zwangerschappen en seksueel overdraagbare ziekten alsook de sociaal-maatschappelijke excessen die hiermee gepaard gaan.

Impact in de gemeenschap en Regionale erkenning

Stichting Lobi opereert in 9 districten en met de mobiele diensten probeert zij om zo dicht mogelijk bij personen in bedrijven, gemeenschappen en andere groepen te komen en de toegang tot preventieve zorg te vergroten. De komende periode komt Lobi in verband met haar 50 jarig bestaan nog dichter bij de gemeenschap. Met name door mee te gaan met technologische trends en verder verbeteren van de kwaliteit van de diensten. Voor jongeren zullen educatiesessies gedraaid worden op school en in verschillende gemeenschappen met de inzet van de mobiele poli en getrainde teams in onder meer Albina, Moengo, Coronie, Paradise, Corantijnpolder en Nieuw Nickerie.