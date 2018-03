Jeangu Macrooy vereerd met rol in ‘The Passion’

4 maart 2018 | |

“Het is een ontzettende eer om in The Passion te mogen spelen”, reageert de Surinaamse zanger en songwriter Jeangu Macrooy over zijn rol van Judas, de verrader in de moderne muzikale vertelling van de laatste uren van Jezus’ leven, lijden én opstanding.

Jenagu zag de muzikale televisieshow drie jaar geleden voor het eerst. “Ik wil in The Passion, dacht ik toen.” En hij wist ook: ik wil Judas spelen. ”Die rol intrigeert me het meest.” Hij hoefde niet lang na te denken toen hij eind vorig jaar werd gevraagd door de organisatie van het spektakel. Verbaasd is de artiest over enkele reacties, zoals die van de Nederlandse theoloog Erik Sengers, over de rolverdeling dit jaar. Want er is ook gekozen voor een blanke Jezus.

Macrooy vertelt dat de rol van Jezus vorig jaar nog werd vertolkt door de donkere zanger Dwight Dissels. En dat hij zelf dit jaar de eerste donkere Judas is. “Ik had het juist gekker gevonden als ik de rol niet had gekregen, omdat ik donker ben.” Zijn leven is misschien veranderd, maar Macrooy is nog dezelfde.