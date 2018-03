Surinaamse Luchtvaart Maatschappij bedankt foute dienstverlener

1 maart 2018 | |

PARAMARIBO, 1 mrt – De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij, SLM, heeft met onmiddellijke ingang de samenwerking stopgezet met het beladingsbedrijf Professional Consultancy Service & Uitzendbureau, Procons. Dit meldt de Ware TijdEerder was al een rapport uitgelekt over de slechte dienstverlening van Procons. Andere vliegmaatschappijen hadden vaker geklaagd over de dienstverlening. In het parlement is de regering aangesproken over de mogelijke risico’s wat betreft de veiligheid van de passagiers. De SLM heeft de knoop doorgehakt.

In een brief aan Procons-directeur Santouscha Raghoe wordt dit duidelijk gemaakt. “Onder verwijzing naar de klachten van onze opdrachtgevers met betrekking tot de wijze van afhandelen van de belading en de geconstateerde tekortkomingen bij de technische afhandeling zijn wij genoodzaakt u het volgende mede te delen. Uit het hier bovenstaande vloeit voort dat het vertrouwen geschaad is bij onze opdrachtgevers en onze passagiers”, schrijft SLM-directeur Robbi Lachmising.

Onderkend wordt ook dat er schade is geleden. “Hierdoor zijn wij genoodzaakt ter beperking van onze schade bovengenoemde overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten totdat een definitief besluit rakende de continuïteit van de overeenkomst is genomen”, aldus Lachmising. President Desiré Bouterse had in het parlement al aangekondigd dat Procons wordt bedankt. Procons is vanaf 2016 ingezet.